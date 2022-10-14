Москва, 14 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Введение европейскими государствами эмбарго на российские энергоресурсы по факту станет свидетельством их политической слабости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент департамента политологии финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Arne Hückelheim Добыча нефти

«В настоящее время мир вступает в фазу глобальной энергетической войны. Однако условия в ней будут определяться крупнейшими производителями и поставщиками энергоресурсов, — сказал Ежов. — Введение европейскими государствами эмбарго на российские энергоресурсы по факту является свидетельством их политической слабости. Санкционная политика Запада, направленная, по мнению ее идеологов и проводников, на экономическое ослабление России, дает обратный эффект, который воплощается в серьезных последствиях для Европы вплоть до угрозы рецессии».

По его словам, с высокой долей вероятности отказ Европы от российских энергоресурсов усугубит и без того тяжелую для потребителей ситуацию, вынужденных сталкиваться с ограничениями.

«Кроме того, отказ от российских энергоресурсов приведет к значительному росту стоимости энергии за счет сокращения предложения на рынке. Россия в этих условиях сможет сохранить свой экспортный потенциал путем переориентации торговых потоков на Восток. В условиях прогнозируемого повышения стоимости энергоресурсов в перспективе объем доходов российского государства может не только сохраниться, но и возрасти», — сказал Ежов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в мире наблюдается резкий рост спроса на сырье российского происхождения.