Луганск, 14 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика и Киев провели обмен пленными, возвращены 10 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Об этом 14 октября сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«Между ЛНР и [Киевом] состоялся обмен пленными, в результате которого домой возвратилось 10 военнослужащих Народной милиции ЛНР», — цитирует ее Луганский информационный центр.

По ее словам, сейчас с военнослужащими работают врачи и психологи, они проходят курс реабилитации.