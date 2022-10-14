Москва, 14 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Создание в Волгограде особой экономической зоны «Химпром» одобрено рабочей группой правительства РФ, сообщает 14 октября пресс-служба администрации региона.

Volgograd.ru Волгоградский «Химпром»

На первом этапе будет реализован проект по строительству завода, производящего метанол. Это позволит создать не менее 800 рабочих мест. Кроме того, планируется организовать выпуск биопротеинов, средств защиты растений и уксусной кислоты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области уже действует территория опережающего социально-экономического развития в Михайловке.