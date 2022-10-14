Красноярск, , 10:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своём программном выступлении 30 сентября чётко и логично обрисовал печальные перспективы Евросоюза. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 14 октября сообщил политический аналитик Александр Чернявский (Красноярский край), комментируя статью испанской газета Rebelion о том, что Евросоюз столкнется с «немыслимым ужасом» в будущем из-за сильной зависимости от Соединенных Штатов.

Развал Евросоюза Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЕС давно уже потерял политическую субъектность, покорно плывёт в фарватере США, возможно, считая, что интересы безопасности, которую ему «как бы» гарантирует Америка, стоят потери суверенитета европейских стран. Но ЕС при этом жертвует основными стратегическими интересами в экономической сфере, что неминуемо приведёт и к политическим потрясениям. Самоубийственный курс европейских стран ярко проявился в санкционной войне, ведь она бьёт, прежде всего, по самой Европе, оставляя в выигрыше только конкурентов из США», — рассуждает политаналитик.

По его словам, последние полвека экономическое процветание Германии и других ведущих стран Европейского Союза базировалось на дешёвых энергоносителях из России.

«Эта система создавалась в течение десятилетий, начиная с 70-х годов. И то, что её так грубо порушили из-за поддержки нацистского режима бывшей УССР, говорит о том, что нынешний политический класс Евросоюза совершенно утратил самостоятельность и способность считать хотя бы на два хода вперед», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Александр Чернявский подчеркнул, что в политическом классе Европы наблюдается «отрицательный отбор, выталкивающий наверх посредственностей, которые за редким исключением (Орбан в Венгрии) не способны защитить даже интересы собственной страны»: «Трудно представить себе, чтобы такие политики как де Голль, Коль, Берлускони стреляли бы себе в ногу (причём с обеих рук) лишь для того, чтобы угодить США».

«В каком-то смысле, разрыв отношений России с ЕС, который мы наблюдаем во многих сферах, начиная с экономики и заканчивая культурой, имеет позитивный эффект. Потому что мы начали раньше готовиться к тем глобальным катаклизмам, которые произойдут в Европе и мире уже в ближайшие годы. Мир на пороге глобального кризиса, который вполне может перерасти в коллапс. Эти сценарии абсолютно реальны, это не пропагандистские страшилки. Россия должна понимать, как сейчас диверсифицировать свои энергопотоки, которые раньше шли на Запад, и как отползать от смертельно больного ЕС, дабы осколки кризиса в Европе не зацепили и нас», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в статье испанской газета Rebelion говорится о том, что Евросоюз столкнётся с «немыслимым ужасом» в будущем из-за сильной зависимости от Соединенных Штатов.

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