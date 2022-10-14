Будапешт, , 10:24 — REGNUM Отношение среди стран Европейского союза к целесообразности санкций против России разнится. Об этом в эфире радиостанции Kossuth сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы находимся в эпицентре международной битвы, Европа разделена на два лагеря: один верит в санкции, а другой считает, что санкционную политику нужно менять, потому что мы в ней увязли», — подчеркнул он.

Глава венгерского правительства также добавил, что решение о введении санкций в Европе не было принято демократическим путём. При том он отметил, что венгерское правительство следит за тем, чтобы антироссийские санкции не наносили ущерба экономике страны, и готово противостоять им.

По его словам, Будапешт спросит своих избирателей об отношении к санкциям на национальной консультации.

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«Пока в Европе еще демократия, мнение народа имеет значение, поэтому давайте сейчас спросим у него», — предложил премьер-министр Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал Еврокомиссии наложить вето на новый пакет антироссийских санкций, если ЕК проигнорирует национальные интересы Будапешта. Он добавил, что из-за антироссийских санкций серьёзно страдают экономики стран Евросоюза, в частности Германии. Он подчеркнул, что нефтяное эмбарго против России привело бы к коллапсу венгерской экономики.

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