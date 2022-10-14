Астана, 14 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил лидеров Армении и Азербайджана провести встречу в России, сообщает 14 октября РИА Новости.

Kremlin.ru Владимир Путин

Российский лидер пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести новую встречу в России.

Ранее стороны обменялись новыми обвинениями. Так, Баку заявил об обстреле военными Еревана строительной техники на границе, а минобороны Армении рассказало об обстреле армянских позиций.