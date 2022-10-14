Красноярск, 14 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Районы Красноярского края за последний год увеличили свои дохода на 30 млрд рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого Заксобрания, об этом заявила замминистра финансов региона Ольга Собещанская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Она представила систему мер, разработанных для обеспечения роста доходов, повышения эффективности бюджетных расходов в территориях. В их число входит заключение специальных соглашений с дотационными районами, оценке качества уровня управления финансами, которые привели к ощутимым результатам.

«Так, если в 2019 году муниципальные доходы суммарно составляли 144,6 млрд рублей, то в 2021 — 176,2 млрд рублей. В текущем году местные бюджеты заработали на 29,9 млрд рублей больше, чем было запланировано, теперь их совокупные доходы составляют 197,1 млрд рублей», — добавили в парламенте.

В результате 11 муниципалитетов Красноярского края смогли повысить свою финансовую устойчивость.