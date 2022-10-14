Екатеринбург, 14 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировано снижение случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Показатель на 7% ниже среднего многолетнего уровня, сообщили журналистам в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

WikiImages Кишечная инфекция

За 9 месяцев 2022 года специалисты зафиксировали около 21 тыс. случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. В частности, заболеваемость сальмонеллёзами в регионе находится в пределах среднего многолетнего уровня. Заболеваемость бактериальными кишечными инфекциями в 1,7 раза ниже среднего многолетнего показателя, а вирусными кишечными инфекциями — на 13% выше.

По данным ведомства, в ходе проверок специалисты выявили ротавирусную инфекцию у 327 работников столовых школ и детсадов. Носителей инфекции временно отстранили от работы.