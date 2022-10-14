Черкесск, 14 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Фигурантами дела стали бывший начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии города Черкесска, его знакомый и кадастровый инженер. Все вместе они незаконно оформили право собственности на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

Всего было выявлено девять фактов незаконной передачи прав собственности на землю в черте города Черкесска. Два их них произошли в 2017 году. Фигуранты дела поспособствовали приобретению частными лицами земельных участков по существенно заниженной цене, а город понес ущерб на сумму свыше 41 млн рублей.

«В ходе предварительного следствия установлено, что фактическая рыночная стоимость каждого участка в тысячу раз выше. Сумма нанесенного ущерба мэрии города Черкесска по выявленным фактам составила более 41 миллиона рублей», — говорится в сообщении МВД.

В настоящее время экс-чиновник находится под стражей, а два его подельника отпущены под подписку о невыезде.