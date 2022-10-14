Страсбург, Франция, 14 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. После недавних разногласий по поводу продуктов, разрешенных или запрещенных к продаже на рождественской ярмарке в Страсбурге, мэрия изучает меры, которые необходимо принять для сокращения потребления энергии, передает BFM TV.

Рождественская иллюминация

Несмотря на то, что парк рождественской иллюминации полностью состоит из светодиодов, которые потребляют мало энергии, выборные должностные лица города предоставили подробную информацию о мерах, которые они примут для экономии энергии.

Гийом Либсиг, заместитель мэра, отвечающий за координацию рождественской ярмарки, объявил о «работе над освещением» и о намерении эльзасской столицы «сократить количество установок на 20%» и «лучше распределить их, сохраняя при этом особую бдительность».

Еще одно объявление, в этом году иллюминацию города погасят на час раньше, в 23:00.

Как сообщало ИА REGNUM, французская партия «Неподчинившаяся Франция» организует в Париже в это воскресенье, 16 октября, марш против дорогой жизни.

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