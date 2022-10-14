Москва, , 10:21 — REGNUM Дисконты на нефть из РФ делают ее поставки высокомаржинальными, что уже привело к резкому росту спроса на сырье российского происхождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявила доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества института управления и регионального развития РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова. Так она прокомментировала высказывание вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия готовится к европейскому эмбарго на российские энергоресурсы.

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«С 5 декабря 2022 года страны G7 и ряд других государств Европейского союза вводят запрет на морские перевозки нефти из России, стоимость которых превысит предельное значение. Такое решение приведёт к тому, что российское сырье с дисконтами перенаправят в дружественные страны, а государства Европейского союза будут закупать нефть из альтернативных источников по мировым ценам, — сказала Сафонова. — Учитывая волну энергокризиса в Европе, это может оказать дополнительное негативное воздействие на экономику ЕС. Кроме того, дисконты на российскую нефть делают ее поставки высокомаржинальными, что уже привело к резкому росту спроса на сырье российского происхождения по итогам девяти месяцев 2022 года. Совокупный объём нефти, который Россия направляет на внешние рынки морским транспортом, сопоставим с уровнем 3,5 млн баррелей в сутки. Альтернатив, способных заместить такие объемы, на мировом рынке нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак заявил о том, что РФ не станет поставлять нефть в страны, вводящие потолок цен на это сырье.

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