Стокгольм, , 10:24 — REGNUM Представители четырех правых партий в Швеции 14 октября проведут пресс-конференцию, в ходе которой, как ожидается, станет известно, кто и как будет руководить страной ближайшие четыре года. В свою очередь политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн отмечает, что ей трудно представить, что для правых партий сейчас что-то может пойти не так.

Элизабет Марморштейн, журналист агенства SVT Цитата из видео на svtplay.se

«Да, скоро узнаем о результатах переговоров. Давно пора, как говорится. Учитывая все домыслы и догадки», — отметила журналистка.

На вопрос, есть ли что-нибудь, что может сорвать весь процесс, Марморштейн отвечает, что ей кажется это маловероятным.

«Но оказывается колоссальное давление, не в последнюю очередь на [будущего премьер-министра Швеции] Ульфа Кристерссона, чтобы тот показал себя достойно сегодня», — поделилась впечатлениями эксперт.

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