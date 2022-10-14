Тюмень, , 10:20 — REGNUM В Тюмени и Тобольске открылись вытрезвители. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Вытрезвитель Cheladmin.ru

В вытрезвители будут доставлять граждан старше 18 лет, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в вытрезвители граждане могут обратиться самостоятельно.

Тюменские вытрезвители работают работают на базе организаций, входящих в реестр поставщиков соцуслуг. Это центр развития «Милосердие» и центр соцобслуживания населения в Тобольске.

Приём граждан ведётся круглосуточно. При приёме будет производиться медосвидетельствование и, если гражданин не нуждается в оказании медпомощи, он размещается в вытрезвителе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте (ХМАО) с октября 2022 года открылся вытрезвитель, и за 10 дней работы учреждение не приняло пока ни одного пациента.

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