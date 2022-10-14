Луганск, 14 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Ротная тактическая группа боевиков ВСУ прибыла в район города Артемовск, в ее состав входят в том числе иностранные наемники. Об этом 14 октября сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

U.S. Army Europe ВСУ

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие ротной тактической группы ВФУ, в состав которой входят иностранные наемники и [киевские] националисты», — написал он в телеграм-канале.

Он уточнил, что основной задачей этой ротной тактической группы является недопущение оставления позиций другими подразделениями, запугивание и выявление пророссийских взглядов у местного населения.