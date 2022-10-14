Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM Золотого мишку на цепочке, браслет и серьги, инкрустированные бриллиантами, на общую сумму 4,5 млн рублей пыталась нелегально ввезти пара граждан Белоруссии из ОАЭ в Санкт-Петербург, но была остановлена в международном аэропорту «Пулково», рассказали 14 октября в пресс-службе таможни.

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Драгоценности производства ювелирного дома Cartier на 4,5 млн рублей обнаружили у пассажира, прилетевшего рейсом из Дубай в Санкт-Петербург.

«На девушке были надеты два золотых браслета и цепочка с драгоценными камнями, а в багаже ее спутника нашли пустые коробки французского бренда», — рассказали в пресс-службе.

По закону авиатранспортом без декларирования можно ввозить товары стоимостью до 10 тыс. евро. Кроме того, изделия из драгметаллов и камней относятся к стратегически важным, и за их контрабанду предусмотрена уголовная ответственность.

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