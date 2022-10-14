Стокгольм, 14 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Доля молодых вкладчиков среди 2,7 млн акционеров в Швеции продолжает расти, и эта тенденция наблюдается уже более десяти лет. Об этом показано в годовом отчете компании Euroclear о сбережениях капитала в Швеции, пишет газета SvD.

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В прошлом году доля возрастной группы от 21 до 30 лет увеличилась с 12,7% до 13,3%. Возрастная группа 31−40 лет, в свою очередь, увеличила свою долю с 14 до 15,6%.

В то же время это означает, что крах фондового рынка в этом году является первым существенным спадом, с которым столкнулись многие вкладчики, предупреждают журналисты.

18-летний Альфред Л., который начал инвестировать во время пандемии, рассказал в беседе с SvD, что ему «немного страшно и психологически тяжело», когда фондовый рынок падает и его средства находятся под угрозой.

«Я вижу, что небольшие суммы, которые мне удавалось откладывать ежемесячно благодаря работе в Ica (аналог русского «Перекрёстка» — прим. ИА REGNUM), постепенно уменьшаются», — сказал молодой человек.