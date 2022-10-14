Рига, 14 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. За девять месяцев 2022 года из Орловской и Курской областей было экспортировано 610,03 тысячи тонн зерна, из которой 34% пришлось на долю Латвии. Об этом 13 октября сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Зерно

«Традиционным рынком сбыта зерна остается Белоруссия, импортирующая порядка 49% объемов зерна и продуктов его переработки. В лидерах также остается Латвия, на чью долю приходится 34% экспортного объема. 10% закупают Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, 7% — Монголия, Молдавия, Китай, Армения и другие страны», — говорится в сообщении.

При этом ранее латвийские власти неоднократно обвиняли Россию в том, что она якобы блокирует вывоз зерна из находящихся под контролем киевского нацистского режима портов на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в июне 2022 года почти половина стран Европейского союза увеличила импорт товаров из России.