Уфа, , 10:18 — REGNUM Экс-сотрудника Гостехнадзора Башкирии обвинили в получении взятки. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По версии следствия, с 2018 года фигурант уголовного дела за вознаграждение в сумме более 170 тысяч рублей вносил информацию о регистрации и снятии с учета асфальтоукладчиков и другой техники без проведения их технического осмотра.

«Кроме того, в 2019 году злоумышленник продал базу данных владельцев самоходных машин сотруднику сервисной службы, занимающейся ремонтом спецтехники и поставкой запчастей, потребовав за свои услуги 40 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что незаконную деятельность обвиняемого пресекли сотрудники полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Свою вину фигурант уголовного дела не признал, он был уволен по компрометирующим основаниям. Материалы дела переданы в Октябрьский районный суд г. Уфы, где будут рассматриваться по существу.