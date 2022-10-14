Берёзовский, Свердловская область, , 10:21 — REGNUM В Берёзовском Свердловской области местный житель предстал перед судом за убийство сожительницы. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие установило, что в феврале 2022 года мужчина жестоко избил сожительницу. Причиной стал конфликт, возникший в ходе распития спиртного. В результате полученных травм женщина скончалась.

По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, уралец самостоятельно пришёл в полицию и сознался в содеянном. Мужчина сообщил правоохранителям, что нанёс сожительнице порядка 10 ударов после чего дождался пока она перестанет подавать признаки жизни.

Берёзовский городской суд приговорил свердловчанина к девяти с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.