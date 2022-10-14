Канберра, 14 октября 2022, 10:19 — REGNUM Член Палаты представителей Джош Уилсон отправляется в Словению на 68-е заседание Международной комиссии по промыслу китов в качестве официального представителя правительства Австралии. Об этом написала газета The Guardian.

Горбатый кит
Горбатый кит
Christopher Michel

Уполномоченный по охране китов Австралии Ник Гейлс назначен заместителем председателя комиссии на следующие два года, а Уилсон замещает на мероприятии министра окружающей среды Таню Плиберсек.

Цель работы комиссии состоит в том, чтобы остановить вымирание китов, дельфинов и морских свиней, что означает не только противостояние китобойному промыслу, но и борьбу с изменением климата и пластиковым мусором, который в настоящее время плавает в океане.

«Каждый сезон миграции береговая линия Австралии превращается в маршрут следования для китов. Важно, чтобы эти маршруты были безопасными и свободными от мусора», говорится в заявлении министра Плиберсек.