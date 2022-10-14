Канберра, , 10:19 — REGNUM Член Палаты представителей Джош Уилсон отправляется в Словению на 68-е заседание Международной комиссии по промыслу китов в качестве официального представителя правительства Австралии. Об этом написала газета The Guardian.

Горбатый кит Christopher Michel

Уполномоченный по охране китов Австралии Ник Гейлс назначен заместителем председателя комиссии на следующие два года, а Уилсон замещает на мероприятии министра окружающей среды Таню Плиберсек.

Цель работы комиссии состоит в том, чтобы остановить вымирание китов, дельфинов и морских свиней, что означает не только противостояние китобойному промыслу, но и борьбу с изменением климата и пластиковым мусором, который в настоящее время плавает в океане.

«Каждый сезон миграции береговая линия Австралии превращается в маршрут следования для китов. Важно, чтобы эти маршруты были безопасными и свободными от мусора», — говорится в заявлении министра Плиберсек.