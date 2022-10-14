Харьков, Украина, 14 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Харьковской области в результате обстрела оказался повреждён объект инфраструктуры. Об этом 14 октября сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.

Кадр из видео «'Mother of All Bombs» First glimpse of China's deadly new weapon». youtube.com Взрыв

В телеграм-канале чиновник написал, что в Чугуевском районе Харьковской области в результате обстрела оказался повреждён инфраструктурный объект.