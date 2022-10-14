Нытва, Пермский край, , 10:15 — REGNUM В Нытвенском районе Пермского края на скамье подсудимых окажется главный бухгалтер предприятия. Она обвиняется в крупном хищении денег, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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Установлено, что, будучи главбухом в 2021–2022 годы, женщина присвоила свыше 927 тыс. рублей, принадлежавших предприятию. Злоумышленница использовала электронную цифровую подпись организации и доступ к денежным средствам, находящимся на расчётном счёте, ежемесячно незаконно переводила на свою банковскую зарплатную карту от 50 тыс. до 300 тыс. рублей, которые предназначались для уплаты налогов организации.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Материалы направлены в суд. Для возмещения ущерба на принадлежащий фигурантке автомобиль наложен арест.