Тбилиси, 14 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Предстоятель Грузинской православной церкви, католикос-патриарх Илия II может в ближайшее время подать в отставку, сообщает 13 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Patriarchate.ge Католикос-патриах Илия II

Предполагается, что в конце декабря, называется даже конкретное число — 25 декабря, Илия II, возможно, заявит о своей отставке. Некоторые из иерархов ГПЦ уже получили информацию о готовящейся отставке и в секретариате патриарха началось обсуждение этого вопроса. Параллельно с этим Синод ГПЦ уже обсуждает процедуры, в соответствии с которыми должна быть выбрана замена патриарху. Имя преемника пока неизвестно, но считается, что больше всего шансов стать новым патриархом имеет нынешний местоблюститель патриаршего престола 53-х летний митрополит Шио (Муджири).

Напомним, что Илия II (Ираклий Гудушаури-Шиолашвили), которому в январе следующего года исполнится 90 лет, занимает патриарший престол с 1977 года, что являтся абсолютным рекордом продолжительности для ГПЦ за всю её историю.