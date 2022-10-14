Благовещенск, 14 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В центр поддержки семей резервистов, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса из Благовещенска, обращаются родственники бойцов. Люди жалуются, что микрофинансовые организации требуют от них досрочно вернуть займы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе мэрии города.

Александр Погожев ИА REGNUM Родственники мобилизованных

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Там напомнили, что мобилизованные получают отсрочку по погашению кредитов в соответствии с федеральным законом, который подписан президентом России Владимиром Путиным.

«Отсрочку по обязательствам должны предоставить на срок службы, увеличенный на 30 дней. Также срок продлевается на время лечения. Пока длятся кредитные каникулы, кредитор не вправе начислять штрафы за просроченную задолженность. Проценты по долгу продолжают начисляться, но в особом порядке. Если санкции уже начались, они прекращают свое действие», — пояснили в городской администрации.

Там подчёркивают, что документы для предоставления кредитных каникул могут подать как сами мобилизованные, так и их родственники.

Как сообщало ИА REGNUM, кредитные каникулы позволяют заемщику временно приостановить платежи по кредиту или займу. Кредитная организация при этом не имеет права отказать в кредитных каникулах, если заемщик проходит по критериям закона. Размер кредита и займа и их количество не имеют значения.