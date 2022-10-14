Ярославль, 14 октября 2022, 10:20 — REGNUM Ярославская область получит 2,7 миллиарда рублей на создание туристического комплекса вокруг замка Понизовкина в посёлке Красный Профинтерн Некрасовского района. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.
Историческое здание, являющееся памятником архитектуры, уже давно восстанавливает инвестор. В дополнение к этому проект получил федеральную поддержку.
Помимо этого, в инфраструктуру большого туристического комплекса будут входить гостиницы, спа с бассейном, рестораны и зелёная зона, а также причал, пристань в стиле ретро и пешеходный бульвар. По словам Михаила Евраева, проект сможет обеспечить 200 новых рабочих мест и дополнительные доходы в бюджет.