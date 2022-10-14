Ярославль, 14 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Ярославская область получит 2,7 миллиарда рублей на создание туристического комплекса вокруг замка Понизовкина в посёлке Красный Профинтерн Некрасовского района. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

t. me/evraevmikhail Замок Понизовкина

Историческое здание, являющееся памятником архитектуры, уже давно восстанавливает инвестор. В дополнение к этому проект получил федеральную поддержку.

«Ростуризм предоставит льготный кредит на развитие комплекса. Агентство выделит более 2,7 миллиардов рублей на выгодных условиях. Мы также окажем всю необходимую помощь, как и договаривались на Петербургском экономическом форуме. Проект масштабный и интересный. Он предполагает и реконструкцию исторических зданий, и строительство новых современных объектов. В самом замке откроется концертный зал, место для деловых и культурных мероприятий», — рассказал Михаил Евраев.

Помимо этого, в инфраструктуру большого туристического комплекса будут входить гостиницы, спа с бассейном, рестораны и зелёная зона, а также причал, пристань в стиле ретро и пешеходный бульвар. По словам Михаила Евраева, проект сможет обеспечить 200 новых рабочих мест и дополнительные доходы в бюджет.