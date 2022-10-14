Москва, 14 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обстрела ВФУ склада с боеприпасами на территории Белгородской области поручил возбудить председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Приграничный посёлок подвергся атаке вечером 13 октября. В результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами, произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

Кроме того, следователи установят обстоятельства происшествия в Новооскольском округе, где рано утром 14 октября средствами ПВО была сбита ракета. Её обломки упали в районе железной дороги, повреждены линии электропередач, временно приостановлено движение поездов. По предварительным данным, пострадавших при этом инциденте нет.