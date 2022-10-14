Канберра, 14 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Лидер австралийских Зеленых Адам Бандт и член Палаты представителей от Мельбурна Эллен Санделл дали пресс-конференцию в пригороде Кенсингтона. По словам политиков, основная причина, по которой все юго-восточное побережье Австралии, сталкивается с наводнениями, кроется в изменении климата. Об этом написала газета The Guardian.

Климат

Сама Сэнделл живет в Кенсингтоне. Она говорит, что наводнение в центре Мельбурна является признаком того, что климатический кризис действительно происходит.

«Это изменение климата на глазах. Вот ущерб, которое оно наносит. Тем не менее здесь, в Виктории, у нас есть лейбористское правительство, которое поддерживает открытие новых газовых месторождений в Виктории, что абсолютно нелепо, учитывая ущерб климату, который мы уже наблюдаем», — заявила Сэнделл.

В свою очередь Бандт отметил, что наводнения оказались «разрушительными» для штата и всей Австралии в целом.