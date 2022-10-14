Сеул, 14 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обвинил КНДР в нарушении межкорейского военного соглашения от 2018 года. Об этом сообщает Yonhap News.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

По данным южнокорейских военных, с четверга на пятницу Пхеньян провел артиллерийские обстрелы морской «буфферной зоны», поднял в воздух около десяти военных самолетов, которые совершили полёт вблизи межкорейской границы, а также испытали баллистическую ракету малой дальности.

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«Мы тоже рассматриваем одну за другой (ответные меры). Это правда, что мы имеем дело с нарушением межкорейского соглашения от 19 сентября (2018 года)», — заявил южнокорейский лидер журналистам, прибыв на работу.

Ранее некоторые члены правящей партии «Сила народа» предлагали выйти из соглашения, подписанного после саммита между тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на фоне продолжающихся ракетных испытаний.