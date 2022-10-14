Москва, , 10:12 — REGNUM Не успели производители минеральных удобрений доложить премьер-министру Михаилу Мишустину о досрочном выполнении плана Минсельхоза по закупкам удобрений на этот год, как сельхозтоваропроизводители начали готовиться к новому сезону. На прошлой неделе об этом говорил директор Департамента растениеводства Минсельхоза России. На этой — Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) сообщила о начале в нескольких регионах заблаговременных поставок под весенние полевые работы.

Закупки осуществляются в соответствии с рекомендациями ФАС России, что означает неукоснительное соблюдение производителями условий, заявленных в своих торговых политиках. Согласованные Минсельхозом, Минпромторгом и Минэкономразвития рекомендации антимонопольной службы предусматривают поэтапную индексацию предельных цен на свою продукцию для сельхозтоваропроизводителей в 2022 году: на 5% с 1 июня, на 5-10% с 1 сентября и на 8,4-8,6% с 1 декабря.

Предприятия отрасли минудобрений не раз подчеркивали приоритет внутреннего рынка, участники АПК в свою очередь, научились эффективно использовать отечественные технологии минерального питания растений. В начале октября Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин отметил, что в текущем сезоне многие регионы добились рекордных урожаев, и отметил ключевую роль минеральных удобрений в достижении главных целей: полное обеспечение внутреннего рынка при исполнении внешних обязательств.

«Мы понимаем, что добиваться новых результатов и увеличивать эффективность производства невозможно без достижения рекомендованных объёмов внесения минеральных удобрений. И в этом плане у нас достаточно серьёзные резервы, и здесь невозможно балансировать без взаимодействия с производителями минеральных удобрений. Последние 3-4 года мы прибавляем общее внесение удобрений, и это дало очень хороший результат. Многие наши сельхозтоваропроизводители почувствовали плюсы использования современных агротехнологий и уже являются локомотивами, которые двигают нас вперед с точки зрения применения сложных минеральных удобрений», — сказал Андрей Разин.

По данным Министерства сельского хозяйства России, на сегодняшний день АПК приобрёл 4,8 млн тонн удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ). Это на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последние 7 лет производители минеральных удобрений инвестировали в развитие предприятий и логистических мощностей внутри России более 1,5 трлн руб. За этот период потребление минеральных удобрений в России удвоилось до 5 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ — д. в.), а к 2030 г. оно по прогнозу Минсельхоза должно достигнуть как минимум 8 млн тонн д. в.

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