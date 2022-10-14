Канберра, 14 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз допустил, что федеральное правительство будет стремиться увеличить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в бюджете на этот месяц. Об этом написало издание TheNineNewspapers.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Ранее журналисты сообщали со ссылкой на источники, что правительство Австралии может увеличить число дней отпуска по уходу за ребенком с 18 недель до 26. В последние месяцы федеральный кабинет министров вежливо отклонял призывы увеличить продолжительность отпуска по уходу за ребенком для рабочих, предполагая, что федеральный бюджет находится под давлением.

Но когда премьер-министра страны Энтони Альбаниза спросили о готовящихся изменениях, он не стал опровергать или подтверждать информацию журналистов.

«Через пару недель мы представим бюджет, и мы сделаем там окончательные объявления о целом комплексе мер. Во время предвыборной кампании я говорил, что мы стремимся сделать больше в целом ряде областей. Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком также обсуждался на Саммите по труду», — сказал премьер-министр страны.