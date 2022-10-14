Краснодар, 14 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Авиационные власти продлили режим ограничения полётов в целях безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов. Так, три аэропорта Краснодарского края останутся закрытыми до 22 октября. Об этом сообщает оперштаб Кубани 14 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

«Режим временного ограничения полетов в аэропортах юга России продлили до 22 октября. В их числе Анапа, Геленджик и Краснодар», — сказано в сообщении.

Пассажирам напоминают, что в штатном режиме продолжают работу ближайшие воздушные гавани Сочи (Краснодарский край) и Минеральных Вод (Ставропольский край).