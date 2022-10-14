Канберра, , 10:36 — REGNUM 14 октября министр государственных услуг Австралии Билл Шортен заявил на пресс-конференции, что к 16 числу жители штата Виктория получат доступ к выплатам в связи с чрезвычайными ситуациями за счет средств из федерального бюджета страны. Об этом сообщило агентство AAP.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Шортен выступил перед СМИ в столичном Мельбурне вместе с мэром города Марибирнонг Энтони Траном.

«Мы надеемся, что к воскресенью (16 октября — прим.) люди, пережившие настоящие лишения, смогут получить доступ к скромной выплате, которая поможет им сохранить моральный дух», — сказал министр.

Шортен также поблагодарил спасателей и всех ответственных жителей штата за совместную работу.

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