Москва, , 10:08 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и провести расследование факта обстрела территории Белгородской области. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе СК.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

В результате обстрела посёлка Октябрьский произошла детонация боеприпасов, хранившихся на складе, есть погибшие и раненые. Также средства ПВО сбили ракеты в районе Новооскольского округа.

«Следователи СК России в рамках расследования уголовного дела установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — рассказали в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, по неофициальной информации, при детонации на складе в посёлке Октябрьский погибли три сотрудника Росгвардии.