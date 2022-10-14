Москва, , 10:17 — REGNUM Тегеран готов к своповым поставкам — получению российского газа по схеме замещения уже в текущем году. Об этом сообщил 14 октября замминистра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, иранская сторона проделала всю необходимую работу, инфраструктура «на 100%» готова к своповым поставкам. Тегеран рассчитывает, что Россия выполнит свою часть работы, договорится с Туркменией и согласует поставки через туркменскую территорию.

«Тогда до конца года мы сможем получить газ. Мяч на стороне России, как мы говорим», — сказал Асадзаде РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что на первом этапе соглашение с Ираном о своповых поставках может охватить 5 млн тонн нефти и до 10 млрд кубометров газа в год.

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