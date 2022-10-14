Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Основатель и глава американской компании SpaceX мультимиллиардер Илон Маск подтвердил ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что его компания не намерена дальше оплачивать услуги спутниковой связи Starlink для киевского режима. Он написал об этом 14 октября на своей странице в одной соцсетей.

Илон Маск OnInnovation

«SpaceX не просит возместить прошлые расходы, однако также не может бесконечно финансировать существующую систему и [одновременно] направлять [Киеву] тысячи новых терминалов, которые используют в 100 раз больше данных, чем обычные домохозяйства», — отметил в своём сообщении Маск.

При этом он подчеркнул, что такие затраты компании, по его мнению, являются нерациональными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская компания SpaceX американского олигарха Илона Маска отказалась оплачивать услуги спутниковой связи Starlink на территории бывш. УССР.