Стокгольм, , 10:07 — REGNUM 14 октября Стокгольмская фондовая биржа открылась в плюсе после безумного скачка котировок в Нью-Йорке. По состоянию на 08:50 по московскому времени индекс OMXS30 растет примерно на 1,5 процента.

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Данные по инфляции 13 октября сначала привели фондовые рынки США к снижению, но затем резко подтолкнули их вверх. По данным Bloomberg, для S&P 500 разворот был одним из крупнейших за всю историю.

В свою очередь экономисты банка SEB отмечают в пресс-релизе, что ажиотаж не следует рассматривать как указание на более широкий разворот. С другой стороны, интересно, что инфляционные разочарования уже не имеют того шокового эффекта, который которым они обладали раньше.

Ожидается, что 14 октября несколько крупных компаний Швеции опубликуют промежуточные отчеты за 2022 год, что может подтолкнуть рынок к еще большему росту или заставить его перейти в красную зону.