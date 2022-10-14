Москва, , 10:05 — REGNUM Если ЦБ РФ и решит вновь понизить ключевую ставку, то, скорее всего, максимум на 0,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это обусловлено состоянием экономики, укреплением национальной валюты, большого оттока средств с депозитов, — сказал Щербаченко. — Ключевая ставка при её снижении будет способствовать снижению ставок по ипотеке и ставок по депозитам. Однако на данный момент ставки по ипотеке в большинстве банков выросли на 0,5%, а ставки по банковским вкладам тоже выросли минимум на 1%. Снижение ключевой ставки приведет к появлению более выгодных условий по кредитам для бизнеса. Это в дальнейшем приведет к снижению безработицы за счет того, что бизнес будет создавать новые рабочие места».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в ближайшее время не стоит ждать сильного снижения ключевой ставки Банка России.

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