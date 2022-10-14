Стокгольм, , 10:05 — REGNUM Уходящая в отставку премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила в интервью изданию DN, что будет проводить жесткую оппозиционную политику против нового правого правительства.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

Она также не исключает попытки блокировать некоторые пункты бюджетного законопроекта.

«Когда Ульф Кристерссон станет премьер-министром, бразды правления будут у Шведских демократов. Конечно, мы будем тщательно следить как Шведскими демократами, так и за правительством», — заявила Андерссон.

Ожидается, что лидер Умеренных Ульф Кристерссон представит через считанные минуты свою правительственную основу, то есть те партии, которые войдут в его кабинет министров.

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