Стокгольм, 14 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Уходящая в отставку премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила в интервью изданию DN, что будет проводить жесткую оппозиционную политику против нового правого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

Она также не исключает попытки блокировать некоторые пункты бюджетного законопроекта.

«Когда Ульф Кристерссон станет премьер-министром, бразды правления будут у Шведских демократов. Конечно, мы будем тщательно следить как Шведскими демократами, так и за правительством», — заявила Андерссон.

Ожидается, что лидер Умеренных Ульф Кристерссон представит через считанные минуты свою правительственную основу, то есть те партии, которые войдут в его кабинет министров.