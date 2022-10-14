Москва, , 10:04 — REGNUM В США усложняется обслуживание долгов домохозяйств, которым приходится сокращать потребление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так как потребительские расходы сокращаются, а доходы корпораций падают, компании, которые не имеют достаточно финансовых ресурсов для работы в трудные времена, объявляют банкротство и увольняют работников, — сказал Гусев. — Соответственно, может наблюдаться рост безработицы, которая, в свою очередь, может привести к просрочке оплаты по кредитам и ипотеке, к утрате прав на недвижимость, дальнейшему сокращению потребительских расходов и дальнейшим банкротствам компаний. Это негативная обратная связь, которая может привести к широкомасштабному экономическому кризису».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что рецессия в США может затянуться на несколько лет.

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