Токио, 14 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Японии пока не определились с позицией по поводу решения России о переводе в российскую юрисдикцию проекта «Сахалин-1», где долю в 30% имеет японский консорциум Sodeco. Об этом 14 октября на пресс-конференции заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

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«В настоящее время мы продолжаем изучение деталей. Что касается нашего ответа, то мы изучаем этот вопрос с заинтересованными сторонами», — цитирует ТАСС слова главы японского министерства.

При этом Нисимура подчеркнул, что Токио по-прежнему считает «Сахалин-1» важным для энергобезопасности Японии, получающей более 90% всей импортируемой нефти с Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому будет создано ООО «Сахалин-1» — общество станет оператором проекта «Сахалин-1». 11,5% в доле новой компании получит АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф». Ещё 8,5% достанется АО «РН-Астра». Оставшиеся 80% будут принадлежать самому обществу.

Отмечается, что все работники российского филиала и представительства бывшего оператора проекта «Эксон нефтегаз Лимитед» будут приняты в АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф». К последнему также переходят все договора.

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Ранее японский министр экономики Ясутоси Нисимура заявил, что создание нового российского оператора проекта «Сахалин-1» не оказало влияния на энергетическую безопасность Японии. Он напомнил, что поставки нефти с «Сахалина-1» с мая этого года вышли на нулевой уровень, поэтому «указ президента никакого влияния на энергетическую безопасность нашей страны не оказывает».

При этом Нисимура подчеркнул, что Токио считает важным участие в проекте. По его словам, это поможет Японии диверсифицировать поставки энергоносителей.

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