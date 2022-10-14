Москва, 14 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В целом финансовое обеспечение отрасли не только не было скорректировано в сторону уменьшения, но и даже несколько приросло по сравнению с принятым в 2021 году законом о бюджете на 2023 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Er-gosduma.ru Депутат Госдумы Надежда Школкина

«Вместе с тем, мы понимаем, что и задачи перед сельским хозяйством ставятся все более амбициозные. Например, поставлена задача по введению в оборот новых или заброшенных сельскохозяйственных земель (около 13 млн га), что невозможно сделать без соответствующей техники или мелиоративных мероприятий. Поэтому мы и обратили внимание правительства РФ именно на эти точечные и ключевые моменты, а именно рассмотреть возможность увеличения средств из федерального бюджета на приобретение сельхозпроизводителями техники по льготным условиям и развитие мелиоративного комплекса», — отметила Школкина.

Депутаты также не могли обойти стороной вопрос, касающийся условий проживания селян, говорит парламентарий.

«Мы просили по возможности увеличить финансирование по программе комплексного развития сельских территорий, и, надеюсь, будем услышаны», — отметила Школкина.

«Учитывая важность продовольственный безопасности и соответственно значимость агропромышленного комплекса для страны, не сомневаюсь, что при необходимости мы всегда можем обратиться в правительство РФ с просьбой о выделении дополнительных средств на поддержку той иной подотрасли АПК, как это было и в этом году», — заявила зампред комитета Госдумы.

Например, она обратила внимание на выделение дополнительных средств из федерального бюджета на льготное кредитование, в том числе на проведение весенне-полевых работ и увеличение средств на льготную сельскую ипотеку.

Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2023−2025 годы.