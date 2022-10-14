Париж, , 10:02 — REGNUM Французская партия «Неподчинившаяся Франция» организует в Париже в это воскресенье, 16 октября, марш против дорогой жизни, передает BFM TV.

Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Движение Жан-Люка Меланшона, как известно, ожидается на переломном этапе, в контексте социальных протестов, и оно должно любой ценой продемонстрировать силу.

«Нарастает давление. Мы не можем добиться и половины успеха после последних нескольких недель», — признает депутат партии «Неподчинившаяся Франция».

«Единственный способ сломить Макрона — это баланс сил», — считают в партии.

Первоначально предполагалось, что мобилизация, начатая в июле, ознаменует возвращение в парламент и подаст сигнал правительству в разгар роста цен. Но политический контекст с тех пор изменился.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция предпринимает попытки помешать России распространять свое влияние на страны Африки.

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