Белгород, , 10:02 — REGNUM В результате обстрела населённого пункта Октябрьского в Белгородской области погибли три сотрудника Росгвардии. Об этом 14 октября сообщает Baza.

Росгвардия rosguard.gov.ru

В посёлке Октябрьский ранее в результате обстрелов загорелся склад с боеприпасами. По информации СМИ, погибли три сотрудника Росгвардии, ещё 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Официальной информации о потерях в результате обстрела пока нет.

Предполагается, что обстрел мог производиться со стороны села Казачья Лопань в двух километрах от госграницы.