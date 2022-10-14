Стокгольм, 14 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Умеренные, Шведские демократы, Либералы и Христианские демократы проведут пресс-конференцию 14 октября в 11:00 по московскому времени, чтобы представить межпартийное соглашение о формировании правительства Швеции. Об этом передает телеканал SVT.

European People's Party Ульф Кристерссон

Пресс-конференция состоится за час до того, как будущий премьер-министр страны Ульф Кристерссон (Умеренные) отчитается перед тальманом Андреасом Норленом о завершении переговоров.

Согласно информации, соглашение касается как конкретных политических вопросов, так и того, как Умеренные, Христианские демократы, Либералы и Шведские демократы будут сотрудничать в будущем.

Ожидается, что уже 17 октября в риксдаге Швеции состоится голосование по избранию премьер-министра страны, что позволит новому правительству вступить в должность позднее на следующей неделе.