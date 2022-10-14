Берлин, 14 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Заместитель канцлера Германии и министр экономии Роберт Хабек обрушился на критиков пакета мер поддержки в размере 200 млрд евро, который Берлин представил в сентябре. По словам Хабека, эти меры помогут защитить всю европейскую экономику.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

«Если бы Германия впала в действительно глубокую рецессию, она потянула бы за собой всю Европу, — сказал Хабек в интервью газете Financial Times. — Мы не эгоисты — мы пытаемся стабилизировать экономику в самом сердце Европы».

Некоторые страны — члены ЕС с удивлением и раздражением отреагировали на пакет помощи Германии, заявив, что он рискует исказить единый рынок. Берлин обвинили в том, что он не скоординировал свои действия с европейскими партнерами, как это следовало бы сделать.

В статье, опубликованной в газете Irish Times в начале октября, два еврокомиссара — Тьерри Бретон и Паоло Джентилони — заявили, что немецкий план «вызывает вопросы» и что подобные шаги рискуют «раздробить внутренний рынок, устроить гонку за субсидиями и поставить под сомнение принципы солидарности и единства, лежащие в основе нашего европейского проекта».

Хабек считает такую критику в адрес Германии несправедливой. «Многие страны уже приняли меры» по ограничению цен на энергию, сказал он.

«Франция делает это в больших масштабах, в основном за счет субсидирования государственных компаний, — сказал он. — Немецкая программа вполне вписывается во всё это».

Его раздражение широко разделяют в правительстве Германии. «Последние 10 лет нас ругали за то, что мы недостаточно инвестируем, а теперь мы инвестируем, и нас все критикуют, — сказал один чиновник. — Получается, что так, что эдак — всё плохо».

При этом немецкому правительству приходится отвечать на критику со стороны бизнеса о том, что оно действует недостаточно быстро для решения энергетического кризиса. Например, глава ассоциации химических предприятий VCI Маркус Штайлеманн предупредил, что Германия рискует превратиться в «промышленный музей».

Хабек считает, что власти могли бы быстрее принять пакет чрезвычайной помощи. «Но сначала нужно было политически понять, как создать фонд в 200 млрд евро и правильно его структурировать, — сказал он. — На это нужно время».