Москва, , 11:24 — REGNUM Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал нижней палате принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2023−2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, проектируемые расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий госпрограммы развития АПК составят в 2023 году — 344,750 млрд рублей, в 2024 году — 331, 149 млрд рублей, в 2025 году — 239,158 млрд рублей.

Относительно расходов, утвержденных федеральным бюджетом на 2022−2024 годы, предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 2023 год — на 40,0 млрд рублей (на 13,1%), на 2024 год — на 4,2 млрд рублей (на1,3%).

Необходимость внесения изменений в госпрограмму развития АПК также определяется принятием в состав Российской Федерации новых субъектов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. При этом должны быть пересмотрены, не только параметры финансового обеспечения, но также целевые показатели и индикаторы госпрограммы, считают парламентарии.

Расходы федерального бюджета в 2022—2024 годах на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» составят в 2023 году — 49, 9 млрд рублей, в 2024 году — 44,6 млрд рублей, в 2025 году — 44,8 млрд рублей.

По сравнению с уровнем параметров сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2022 года объем бюджетных ассигнований на 2023 год уменьшен на 0,3%, на 2024 год — на 11%, на 2025 год — на 10,5%.

Расходы федерального бюджета в 2023—2025 годах на реализацию государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации составят в 2023 году 37,4 млрд рублей, в 2024 году — 43,3 млрд рублей и в 2025 году — 31,5 млрд рублей.

Предусмотренные в объемы бюджетных ассигнований увеличены на 6,6 млрд рублей, в 2024 году — на 9,4 млрд рублей, а в 2025 году по сравнению с параметрами бюджетного прогноза уменьшены на 2,4 млрд рублей.

Расходы федерального бюджета в 2023—2025 годах на реализацию государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» составят в 2023 году — 7,916 млрд рублей в 2024 году в — 7,628 млрд рублей, в 2025 году — 7,5 млрд рублей.

При этом Росрыболовству на 2022 год на реализацию государственной программы предусмотрено 12,8 млрд рублей, на 2023 год — 8 млрд, на 2024 год — 7,5 млрд рублей.

Таким образом, объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы уменьшены в 2023 году на 0,375 млрд рублей, а в 2024 году на 0,313 млрд рублей.

В то же время, отмечают в профильном комитете, «дополнительные средства необходимы для осуществления строительства научно-исследовательских судов, создания и реконструкции научных и производственных мощностей в области аквакультуры (рыбоводства), реконструкции объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, для реализации мер по искусственному воспроизводству и сохранению водных биологических ресурсов, обеспечения эффективного контроля (надзора) за состоянием водных биологических ресурсов и повышения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота».

Читайте ранее в этом сюжете: Любимова: финансирование культуры вырастет на 6,5 млрд рублей