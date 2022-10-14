Чебоксары, 14 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Из Чувашии для прохождения воинской службы к местам назначения отправились офицеры. Проводы проходили с исполнением народных чувашских песен, сообщил 14 октября глава республики Олег Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

Чувашский обряд для проводов в солдаты придуман предками неспроста. Для будущего бойца это имеет большое значение и станет опорой в трудный момент.

«Именно в традициях и культуре нашего народа мы черпаем силу. В знак любви, благодарности и поддержки женщины республики подготовили для военнослужащих обереги — платки с национальной вышивкой», — написал глава Чувашии в своем телеграм-канале.

Акция проведена при участии Чувашского национального музея и союза женщин Чувашии. Каждый вышитый платок символизирует, что солдата ждут дома, поддерживают и верят в его победу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на льготу по сельской ипотеке смогут претендовать мобилизованные жители и добровольцы Чувашии.

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