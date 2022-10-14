Москва, , 09:58 — REGNUM Несмотря на предоставленную Минцифры РФ отсрочку, генерального директора и еще пятерых сотрудников ИТ-компании ООО «РДЛ-Телеком» в Москве направили в военкомат Лефортово. Об этом 14 октября сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Минцифры РФ обратилось с просьбой к главному военному прокурору провести проверку по этому факту.

«По всем шестерым сотрудникам «РДЛ-Телеком», получившим повестку, направлены правительственные телеграммы за подписью [главы Минцифры] Максута Шадаева. На момент предоставления комментария троих сотрудников отпустили, трое находятся в военкомате», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что получившие отсрочку от Минцифры РФ сотрудники указанной компании, включая гендиректора, получили повестки от управы Юго-Восточного административного округа Москвы о необходимости явиться на следующий день в мобилизационный пункт Объединенного военного комиссариата Лефортово.

При этом уточняется, что все шесть сотрудников были приписаны к другим ОВК и при входе у них изъяли паспорта и военные билеты, после чего сотрудники полиции отказывались их выпускать, несмотря на отсрочку.

Кроме того, отмечается, что после этого «РДЛ-Телеком» направила на имя военкома заявление, а также запрос в Минцифры, однако полученные подтверждения об отсрочке в военкомате принимать не стали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после рассмотрения Штабом по вопросам проведения частичной мобилизации на территории Санкт-Петербурга поступивших от граждан жалоб домой вернулись 37 ранее мобилизованных петербуржцев.